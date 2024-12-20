Путин дал указание развивать в России военно-спортивные лагеря
Президент России Владимир Путин дал указание Правительству разработать концепцию создания сети военно-спортивных тренировочных лагерей с целью привлечения молодёжи к службе в армии. Он ждёт ответа по этому вопросу до 15 февраля 2025 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ рассмотреть вопрос об обустройстве и развитии сети спортивно-оздоровительных и тренировочных военно-спортивных лагерей для содействия формированию среди молодёжи мотивации к поступлению на военную службу и последующему выбору профессии военнослужащего», — сказано в документе.
Ранее Путин предложил рассмотреть варианты мотивации семей к рождению трёх и более детей, чтобы преодолеть демографический кризис в стране. Президент отметил, что важно изменить ситуацию, когда россияне откладывают создание семьи до 30 лет, так как это отрицательно влияет на уровень рождаемости. Кроме того, в таких случаях женщины не всегда решаются даже на рождение двух детей.
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