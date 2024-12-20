Путин дал указание развивать в России военно-спортивные лагеря

Президент России Владимир Путин дал указание Правительству разработать концепцию создания сети военно-спортивных тренировочных лагерей с целью привлечения молодёжи к службе в армии. Он ждёт ответа по этому вопросу до 15 февраля 2025 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ рассмотреть вопрос об обустройстве и развитии сети спортивно-оздоровительных и тренировочных военно-спортивных лагерей для содействия формированию среди молодёжи мотивации к поступлению на военную службу и последующему выбору профессии военнослужащего», — сказано в документе.