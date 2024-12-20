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Регион
20 декабря, 18:59

Путин поручил создать туристские маршруты для молодёжи по местам боевой славы

Президент России Владимир Путин распорядился разработать туристические маршруты для молодых по местам боевой славы. Министерство просвещения должно совместно с региональными властями и Российским военно-историческим обществом до 15 февраля предложить меры для расширения программы «Дороги Победы».

Это поручение Путин дал после встречи с учениками из Тувы в сентябре.

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Как указано в списке на сайте Кремля, государственные органы обязаны предусмотреть создание образовательных маршрутов для молодёжи, которые включают посещение городов-героев, центров воинской славы и мест трудовых достижений.

Важно отметить, что 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. Это Путин озвучил на заседании Госсовета. Президент напомнил, что в следующем году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим он предложил сделать 2025 Годом защитника Отечества, чтобы почтить участников СВО и героизм наших предков.

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freepik/gpointstudio

Лия Мурадьян
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