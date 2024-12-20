Путин поручил создать туристские маршруты для молодёжи по местам боевой славы

Президент России Владимир Путин распорядился разработать туристические маршруты для молодых по местам боевой славы. Министерство просвещения должно совместно с региональными властями и Российским военно-историческим обществом до 15 февраля предложить меры для расширения программы «Дороги Победы».

Это поручение Путин дал после встречи с учениками из Тувы в сентябре.

Как указано в списке на сайте Кремля, государственные органы обязаны предусмотреть создание образовательных маршрутов для молодёжи, которые включают посещение городов-героев, центров воинской славы и мест трудовых достижений.