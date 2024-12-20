Владимир Зеленский сразу же отправит на передовую украинцев, вернувшихся из Финляндии, если их депортацию одобрят в Хельсинки. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

В пятницу агентство STT сообщило, что финские власти могут решить вернуть украинских беженцев на родину, так как на Украине есть регионы, которые конфликт не затронул, и они могут туда вернуться.

«В Хельсинки должны понимать, что Зеленский сразу же отправит депортированных в Украину к гибели», — написала Захарова.