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Регион
20 декабря, 20:06

Захарова: Зеленский отправит депортированных из Финляндии украинцев на СВО

Владимир Зеленский сразу же отправит на передовую украинцев, вернувшихся из Финляндии, если их депортацию одобрят в Хельсинки. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

В пятницу агентство STT сообщило, что финские власти могут решить вернуть украинских беженцев на родину, так как на Украине есть регионы, которые конфликт не затронул, и они могут туда вернуться.

«В Хельсинки должны понимать, что Зеленский сразу же отправит депортированных в Украину к гибели», — написала Захарова.

В Финляндии могут не предоставить украинцам убежище в рамках новой политики
В Финляндии могут не предоставить украинцам убежище в рамках новой политики

Ранее также упоминалось, что Германия намерена прекратить приём незаконных мигрантов и лишить помощи по безработице вновь прибывших из Украины. Об этом заявила немецкая оппозиция в своей предвыборной программе.

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Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Лия Мурадьян
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