Украинским беженцам в Европе вместо пособий будут давать «кровать, хлеб и мыло»
Tagesspiegel: Немецкая оппозиция обещала лишить украинцев пособия по безработице
Германия планирует остановить приём нелегальных мигрантов, а также хочет лишить вновь прибывших украинцев права на получение пособий по безработице. Такое решение прописал немецкая оппозиция в своей предвыборной программе, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на документ.
«Союз хочет ужесточить свою политику в отношении беженцев из Украины», — пишет газета.
Граждане Украины будут получать выплаты в соответствии с законодательством о пособиях для тех, кто обращается за убежищем. Также Берлин планирует существенно сократить субсидии для лиц, подлежащих высылке из страны. Им будут предоставляться только самые необходимые вещи — «кровать, хлеб и мыло».
Сегодня Германия — это не первая страна, которая «взвыла» из-за расходов на украинских беженцев. Финансовую помощь киевским гражданам урезают во многих государствах, например Словакии. Власти решили уменьшить поддержку для тех, кто приезжает в страну из Украины. Такое решение приняли с целью консолидировать государственные финансы. Также в список добавилась Австрия. Там с 1 января 2025 года изменятся условия предоставления социальной помощи. Граждане Незалежной, владеющие личными автомобилями, утратят право на получение базовых выплат.
Life.ru / Шедеврум