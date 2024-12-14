Украинским беженцам в Европе вместо пособий будут давать «кровать, хлеб и мыло»

Германия планирует остановить приём нелегальных мигрантов, а также хочет лишить вновь прибывших украинцев права на получение пособий по безработице. Такое решение прописал немецкая оппозиция в своей предвыборной программе, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на документ.

«Союз хочет ужесточить свою политику в отношении беженцев из Украины», — пишет газета.

Граждане Украины будут получать выплаты в соответствии с законодательством о пособиях для тех, кто обращается за убежищем. Также Берлин планирует существенно сократить субсидии для лиц, подлежащих высылке из страны. Им будут предоставляться только самые необходимые вещи — «кровать, хлеб и мыло».