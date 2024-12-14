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14 декабря, 05:36

Украинским беженцам в Европе вместо пособий будут давать «кровать, хлеб и мыло»

Tagesspiegel: Немецкая оппозиция обещала лишить украинцев пособия по безработице

Германия планирует остановить приём нелегальных мигрантов, а также хочет лишить вновь прибывших украинцев права на получение пособий по безработице. Такое решение прописал немецкая оппозиция в своей предвыборной программе, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на документ.

«Союз хочет ужесточить свою политику в отношении беженцев из Украины», — пишет газета.

Граждане Украины будут получать выплаты в соответствии с законодательством о пособиях для тех, кто обращается за убежищем. Также Берлин планирует существенно сократить субсидии для лиц, подлежащих высылке из страны. Им будут предоставляться только самые необходимые вещи — «кровать, хлеб и мыло».

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Сегодня Германия — это не первая страна, которая «взвыла» из-за расходов на украинских беженцев. Финансовую помощь киевским гражданам урезают во многих государствах, например Словакии. Власти решили уменьшить поддержку для тех, кто приезжает в страну из Украины. Такое решение приняли с целью консолидировать государственные финансы. Также в список добавилась Австрия. Там с 1 января 2025 года изменятся условия предоставления социальной помощи. Граждане Незалежной, владеющие личными автомобилями, утратят право на получение базовых выплат.

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Life.ru / Шедеврум

Наталья Афонина
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