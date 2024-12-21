Женщина пострадала при взрыве канистры с бензином в отделении банка в Ленобласти

Неизвестный взорвал канистру с бензином в отделении банка в Ульяновке Ленинградской области. Из-за поджога в помещении начался сильный пожар. В результате пожара пострадала женщина, которая находилась в магазине рядом с банком.

Судя по видео с места пожара в Тосненском районе, рядом с горящим банком находятся продуктовые магазины и другие торговые помещения. Начавшийся огонь мгновенно охватил помещения финорганизации изнутри. Также клубы густого дыма повалили с крыши.

Посетитель взорвал канистру с бензином в отделении банка в Ленобласти. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Как сообщают местные жители, поджигателя поймали сами очевидцы на месте происшествия. Они же вызвали сотрудников полиции, которым в итоге передали задержанного.