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20 декабря, 21:35

Женщина пострадала при взрыве канистры с бензином в отделении банка в Ленобласти

Неизвестный взорвал канистру с бензином в отделении банка в Ульяновке Ленинградской области. Из-за поджога в помещении начался сильный пожар. В результате пожара пострадала женщина, которая находилась в магазине рядом с банком.

Судя по видео с места пожара в Тосненском районе, рядом с горящим банком находятся продуктовые магазины и другие торговые помещения. Начавшийся огонь мгновенно охватил помещения финорганизации изнутри. Также клубы густого дыма повалили с крыши.

Посетитель взорвал канистру с бензином в отделении банка в Ленобласти. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Как сообщают местные жители, поджигателя поймали сами очевидцы на месте происшествия. Они же вызвали сотрудников полиции, которым в итоге передали задержанного.

Неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве
Неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве

Ранее в Балашихе, Подмосковье, клиент банка устроил взрыв с участием фейерверков прямо в офисе. Виновником оказался студент 19 лет. Юноша явился в отделение с упаковкой «Торнадо», разместил её возле стола операциониста, затем зажег и стремительно покинул место.

Обложка ©

freepik/ ArthurHidden

Лия Мурадьян
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