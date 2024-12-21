Международный валютный фонд снова нашёл миллиард долларов для Украины

Исполнительные директора МВФ дали согласие на предоставление Украине нового транша в 1,1 млрд долларов в рамках расширенного кредитования, который был утверждён в марте 2023 года. Об этом фонд сообщил в официальном заявлении.

Согласно документу, завершение шестого обзора программы расширенного финансирования для Украины позволит выделить около $1,1 млрд, предназначенных для поддержки бюджета.

Фонд акцентирует внимание на том, что экономика Украины сохраняет устойчивость, а власти страны выполнили все установленные цели и контрольные параметры преобразований, предложенных МВФ.

МВФ на 2025 год прогнозирует спад экономики Украины из-за ухудшения на рынке труда, последствий атак на энергетическую инфраструктуру и постоянной неопределённости вокруг конфликта.