Международный валютный фонд снова нашёл миллиард долларов для Украины
Международный валютный фонд одобрил транш Украине в $1,1 млрд
Исполнительные директора МВФ дали согласие на предоставление Украине нового транша в 1,1 млрд долларов в рамках расширенного кредитования, который был утверждён в марте 2023 года. Об этом фонд сообщил в официальном заявлении.
Согласно документу, завершение шестого обзора программы расширенного финансирования для Украины позволит выделить около $1,1 млрд, предназначенных для поддержки бюджета.
Фонд акцентирует внимание на том, что экономика Украины сохраняет устойчивость, а власти страны выполнили все установленные цели и контрольные параметры преобразований, предложенных МВФ.
МВФ на 2025 год прогнозирует спад экономики Украины из-за ухудшения на рынке труда, последствий атак на энергетическую инфраструктуру и постоянной неопределённости вокруг конфликта.
Ранее МВФ спрогнозировал, что если СВО продлится еще год, то Украину ждут крупные экономические потрясения. Без финансовых вливаний со стороны Запада страна не выживет, указали в фонде.
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