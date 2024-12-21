Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 00:10

Международный валютный фонд снова нашёл миллиард долларов для Украины

Международный валютный фонд одобрил транш Украине в $1,1 млрд

Исполнительные директора МВФ дали согласие на предоставление Украине нового транша в 1,1 млрд долларов в рамках расширенного кредитования, который был утверждён в марте 2023 года. Об этом фонд сообщил в официальном заявлении.

Согласно документу, завершение шестого обзора программы расширенного финансирования для Украины позволит выделить около $1,1 млрд, предназначенных для поддержки бюджета.

Фонд акцентирует внимание на том, что экономика Украины сохраняет устойчивость, а власти страны выполнили все установленные цели и контрольные параметры преобразований, предложенных МВФ.

«Почему не развалилась»: Запад заинтересовался развитием экономики РФ под давлением санкций
«Почему не развалилась»: Запад заинтересовался развитием экономики РФ под давлением санкций

МВФ на 2025 год прогнозирует спад экономики Украины из-за ухудшения на рынке труда, последствий атак на энергетическую инфраструктуру и постоянной неопределённости вокруг конфликта.

Ранее МВФ спрогнозировал, что если СВО продлится еще год, то Украину ждут крупные экономические потрясения. Без финансовых вливаний со стороны Запада страна не выживет, указали в фонде.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ refrina

Лия Мурадьян
  • Новости
  • мвф
  • Украина
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar