Минюст Литвы не обнаружил признаков воздействия на упавший самолёт DHL
Грузовой самолёт компании DHL разбился на подлёте к Вильнюсскому аэропорту. Обложка © ТАСС / Zuma
Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа чёрных ящиков самолёта DHL, разбившегося под Вильнюсом в конце ноября, не обнаружило следов внешнего воздействия на судно. Как сообщает портал LRT, эксперты отдела по расследованию транспортных происшествий подтвердили, что данные бортового самописца и диктофона не выявили признаков незаконного вмешательства.
Анализ «чёрных ящиков» проводился в лаборатории Германии. В расследовании участвуют специалисты из Испании, США и ФРГ. Параллельно Генеральная прокуратура Литвы ведёт досудебное расследование на предмет возможного нарушения международных правил полётов.
Напомним, 25 ноября утром самолёт Boeing 737, который был арендован компанией DHL, разбился, столкнувшись с жилым домом во время подхода к аэропорту Вильнюса. В результате аварии один из пилотов погиб. На борту находились всего четыре человека, остальные получили травмы и были госпитализированы.