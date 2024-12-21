Минюст Литвы не обнаружил признаков воздействия на упавший самолёт DHL

Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа чёрных ящиков самолёта DHL, разбившегося под Вильнюсом в конце ноября, не обнаружило следов внешнего воздействия на судно. Как сообщает портал LRT, эксперты отдела по расследованию транспортных происшествий подтвердили, что данные бортового самописца и диктофона не выявили признаков незаконного вмешательства.

Анализ «чёрных ящиков» проводился в лаборатории Германии. В расследовании участвуют специалисты из Испании, США и ФРГ. Параллельно Генеральная прокуратура Литвы ведёт досудебное расследование на предмет возможного нарушения международных правил полётов.