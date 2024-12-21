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21 декабря, 00:55

Минюст Литвы не обнаружил признаков воздействия на упавший самолёт DHL

Грузовой самолёт компании DHL разбился на подлёте к Вильнюсскому аэропорту. Обложка © ТАСС / Zuma

Грузовой самолёт компании DHL разбился на подлёте к Вильнюсскому аэропорту. Обложка © ТАСС / Zuma

Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа чёрных ящиков самолёта DHL, разбившегося под Вильнюсом в конце ноября, не обнаружило следов внешнего воздействия на судно. Как сообщает портал LRT, эксперты отдела по расследованию транспортных происшествий подтвердили, что данные бортового самописца и диктофона не выявили признаков незаконного вмешательства.

Анализ «чёрных ящиков» проводился в лаборатории Германии. В расследовании участвуют специалисты из Испании, США и ФРГ. Параллельно Генеральная прокуратура Литвы ведёт досудебное расследование на предмет возможного нарушения международных правил полётов.

Два самолёта столкнулись при вылете в одном из самых загруженных аэропортов мира
Два самолёта столкнулись при вылете в одном из самых загруженных аэропортов мира

Напомним, 25 ноября утром самолёт Boeing 737, который был арендован компанией DHL, разбился, столкнувшись с жилым домом во время подхода к аэропорту Вильнюса. В результате аварии один из пилотов погиб. На борту находились всего четыре человека, остальные получили травмы и были госпитализированы.

Артём Гапоненко
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