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Регион
20 декабря, 23:48

Казахстан оштрафовал и выдворил троих россиян за двойное гражданство

Троих граждан России оштрафовали и депортировали из Казахстана за двойное гражданство. По решению суда их обязали выплатить штраф в размере 738 400 тенге (это составляет 1406 долларов) и покинуть страну.

Как уточнили представители МВД республики, выдворенным гражданам также закрыли возможность въезда в Казахстан на пять лет.

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Дополнительно уточняется, что транспортная полиция задержала граждан РФ 23, 40 и 48 лет после их прибытия рейсом из Москвы в Караганду. Их обвинили в том, что они не сообщили в установленный срок о получении иностранного гражданства, за что на них и составили административные протоколы.

Ранее Дмитрий Тураев, генеральный консул России в Алма-Ате, сообщил о том, что многие российские релоканты уже покинули Алма-Ату и близлежащую область. Согласно данным консульства, сейчас в регионе осталось около 80 тысяч граждан России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MaxZolotukhin

Лия Мурадьян
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