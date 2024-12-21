Казахстан оштрафовал и выдворил троих россиян за двойное гражданство

Троих граждан России оштрафовали и депортировали из Казахстана за двойное гражданство. По решению суда их обязали выплатить штраф в размере 738 400 тенге (это составляет 1406 долларов) и покинуть страну.

Как уточнили представители МВД республики, выдворенным гражданам также закрыли возможность въезда в Казахстан на пять лет.

Дополнительно уточняется, что транспортная полиция задержала граждан РФ 23, 40 и 48 лет после их прибытия рейсом из Москвы в Караганду. Их обвинили в том, что они не сообщили в установленный срок о получении иностранного гражданства, за что на них и составили административные протоколы.