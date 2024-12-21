Фрики изменили до посмещища: Стилист оценил новый образ Санта Клауса на Западе

На Западе Санта-Клаусу меняют пол, цвет кожи и даже сексуальную ориентацию. Его нынешний образ — это отражение современных тенденций и взглядов отдельных групп, которые адаптируют классический образ под свои представления, считает стилист Владимир Дубинин.

«Сейчас фрики культивируют классический образ под себя. Сам Санта в своём первостепенном значении несёт позитив, добро, дарит подарки. Ничего в этом нет плохого. Но как современность и, повторюсь, фрики культивировали его образ, это другой вопрос», — отметил Дубинин в беседе с Life.ru.

Стилист признался, что вырос на образе Деда Мороза, которого он считает олицетворением доброты и семейного уюта. Каждое общество вправе иметь своего новогоднего героя. Однако, по словам эксперта, попытки некоторых изменить или переосмыслить символ Нового года до неузнаваемости не всегда уместны. Если и стоит рассматривать современные изменения в образе Санта-Клауса, то исключительно с юмористической точки зрения.

«Если смотреть как есть, то классический персонаж мне по душе. Любого новогоднего персонажа можно так изменить, что теряется взаимосвязь с исходником, но только зачем персонажа уводить в негатив и посмешище», — задался вопросом наш собеседник.