И на Запад, и на Восток: Life.ru узнал, сколько россиян отправят праздничные письма за границу

Почти четверть россиян имеют друзей за границей и планируют отправить им праздничные пожелания. Большинство таких писем будет на английском языке.

Согласно результатам исследования онлайн-школы английского языка «Skyeng», с которыми ознакомился Life.ru, на втором месте оказался немецкий язык, который выберут для поздравления 12% респондентов. Далее следуют французский (8%) и испанский (6%). Реже звучат китайский, арабский и итальянский (по 1%). Четверть поздравлений (23%) будет на языках стран СНГ.

Россияне чаще всего поздравляют друзей из стран бывшего СНГ (23%), Азии и Востока (22%). В Европу отправится 20% поздравлений, а в США и Великобританию — 18% и 11% соответственно.

Что касается формата, большинство россиян выберут сообщения в мессенджерах (50%), 25% позвонят друзьям, а 14% отправят электронные письма. СМС остаются менее популярным способом (4%). А 5% россиян вовсе предпочли поздравить друзей с помощью традиционных бумажных открыток.