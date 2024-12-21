Россия стала крупнейшим в мире покупателем итальянского вина

Глава Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо сообщил, что на начало декабря импорт итальянского вина в Россию вырос на 63% и составил 170 миллионов евро. По его словам, в первые три месяца 2024 года импорт увеличился на 140%, что было связано с ожиданиями введения новых пошлин.

«В середине года рост импорта из Италии был 79 процентов, сейчас по состоянию на начало декабря — 63 процента. Это самый крупный рост продаж итальянского вина в мире», — приводит его слова РИА «Новости».

Также Пелаццо привёл пример Канады, которая увеличила закупки итальянского вина на 30%. Он подчеркнул, что общая стоимость экспорта напитка по всему миру составляет около шести миллиардов евро, и российский рынок является важной его частью.