Россиянам предрекли дешёвое игристое, но только после Нового года

Игристые вина эконом-сегмента от отечественного производителя понизятся в цене после Нового года. Такое заявление сделал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью URA.RU.

Специалист рассказал, что некоторые российские производители не будут повышать цены на алкоголь с пузырьками благодаря механизму получения налогового вычета, который равен стоимости акциза. Поэтому сохранение стоимости на прежнем уровне не нанесёт удар по бюджету предприятий.

«Российские игристые вина эконом-сегмента некоторых производителей можно будет купить в январе 2025 года по сегодняшним ценам, при общем подорожании всех других алкогольных напитков. Как было 239 рублей за 0,75 литра, так и останется с 1 января за бутылку игристого», — подчеркнул Шапкин.

Эксперт отметил, что есть и некоторые нюансы. Оставлять ценник прежним планируют только те виноделы, которые производят свою продукцию по полному циклу и из собственного винограда, а также заключили инвестиционное соглашение с Минэкономразвития РФ о развитии виноделия в стране. А вот игристое вино от других производителей может подорожать — и дело не только в акцизах, но и в росте цен на сырьё, комплектующие, рабочую силу, логистику.

А для ценителей алкогольных напитков из-за рубежа есть плохие новости. Повышение акцизов, пошлин, инфляции и валютная нестабильность приведут к росту цен на импортные вина и другие горячительные напитки в новом году. Это затронет широкий ассортимент продукции, включая водку, бренди, коньяк, пиво, ликёры и мартини.