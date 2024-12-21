«Очередной позор»: В Раде возмутились выходке Зеленского в Брюсселе
Депутат Рады Дмитрук назвал попытку Зеленского подкупить Фицо позором
Лидер киевского режима Владимир Зеленский опозорил и себя, и всю Украину перед мировым сообществом неудавшейся попыткой подкупить премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в телеграм-канале.
«Речь могла идти не о деньгах из «российских активов», а просто о деньгах, которые Зе мог привезти в чемодане. Очередной позор на весь мир!» — возмутился нардеп.
Напомним, в конце прошлой недели во время переговоров в Брюсселе глава киевского режима владимир Зеленский предложил премьеру Словакии 500 миллионов евро, взятые из замороженных российских активов взамен на согласие со вступлением Украины в НАТО.
Shutterstock / FOTODOM / Review News