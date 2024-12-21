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21 декабря, 06:04

«Очередной позор»: В Раде возмутились выходке Зеленского в Брюсселе

Депутат Рады Дмитрук назвал попытку Зеленского подкупить Фицо позором

Лидер киевского режима Владимир Зеленский опозорил и себя, и всю Украину перед мировым сообществом неудавшейся попыткой подкупить премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в телеграм-канале.

«Речь могла идти не о деньгах из «российских активов», а просто о деньгах, которые Зе мог привезти в чемодане. Очередной позор на весь мир!» — возмутился нардеп.

Напомним, в конце прошлой недели во время переговоров в Брюсселе глава киевского режима владимир Зеленский предложил премьеру Словакии 500 миллионов евро, взятые из замороженных российских активов взамен на согласие со вступлением Украины в НАТО.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Мария Любицкая
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