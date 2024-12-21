«Очередной позор»: В Раде возмутились выходке Зеленского в Брюсселе

Лидер киевского режима Владимир Зеленский опозорил и себя, и всю Украину перед мировым сообществом неудавшейся попыткой подкупить премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в телеграм-канале.

«Речь могла идти не о деньгах из «российских активов», а просто о деньгах, которые Зе мог привезти в чемодане. Очередной позор на весь мир!» — возмутился нардеп.