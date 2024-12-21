Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о встрече с бойцами ВС РФ в зоне СВО

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе интервью главному редактору kp.ru Олеси Носовой рассказал, что старается регулярно навещать бойцов ВС РФ в зоне СВО. Боевые задачи на фронте, по его словам, выполняют множество уроженцев республики, которые чаще всего дислоцированы в одних полках. Политик всегда интересуется у солдат, как им можно помочь.

«Что меня удивило — ничего не просят вообще, они одеты, обуты, сыты, всё у них хорошо. На всё: «Никак нет», «Так точно». Военные люди», — подчеркнул Хабиров.

Тем не менее, для нужд фронта российские бойцы просят средства РЭБ и FPV-дроны, добавил глава республики. По его словам, Башкортостан локализовал производство высококачественных ударных дронов с интеллектуальными системами. Хабиров отметил, что на данный момент в зону СВО отправлено уже 139 конвоев с этой техникой.

Раскрывая детали крайней поездки на фронт глава региона подчеркнул, что у российских бойцов было хорошее, боевое настроение, от чего даже он «энергией зарядился». Политик добавил, что во время встреч с командирами просит отпускать солдат в отпуск дважды в год, как того требует президент России Владимир Путин. К слову, в Башкортостане разработана система мер поддержки участников СВО.

«Есть федеральная сетка защиты прав участников СВО. Плюс мы создали свою систему поддержки. Там 43 меры, все подкреплены бюджетом. Это не просто сказать доброе слово, это конкретные блага», — отметил Хабиров.