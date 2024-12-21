«Мужчина мечты»: Аферист прикинулся влюблённым иностранцем и оставил москвичку без денег

Мошенник, под предлогом приезда в гости, выманил у москвички более миллиона рублей. Об инциденте сообщает столичная прокуратура.

Сообщается, что 69-летней москвичке написал мужчина по имени Оуэн, который предложил познакомиться. Он рассказал, что ему 69 лет, вдовец, морской инженер, живёт за рубежом, двое внуков 15 и 17 лет, и сразу же пригласил в гости. Женщина отказала. Тогда ловелас сказал, что приедет сам, только вот его не отпускают с работы и женщине нужно написать письмо в фирму. Она так и сделала.

Ей вскоре ответили, что Оуэна отпустят, вот только ей нужно отправить на счёт фирмы деньги на билет, которые вернут. По указанным реквизитам дамочка отправила 65 тысяч рублей. После понадобились ещё 70 тысяч. А после романтик запросил 220 тысяч на медицинскую страховку и 390 тысяч на карманные расходы в поездке. По пути в аэропорт любовник якобы травмировался и попросил денег на лечение. За всё время москвичка отправила ему более 1,3 миллиона рублей.

Жених не приехал, и женщина почуяла неладное. Она пошла в полицию, и там ей рассказали, что она стала жертвой аферистов. Сейчас делом занимается Нагатинская межрайонная прокуратура.