Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 10:18

В здании парламента Южной Кореи вспыхнул пожар, эвакуировано 480 человек

Yonhap: В здании парламента Южной Кореи вспыхнул пожар

В здании парламента Южной Кореи произошло возгорание. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

«Огонь начал распространяться в 11:52 по местному времени (05:52 по Москве) в зале приёмов парламентского комплекса в сеульском районе Йоидо, к 13:00 возгорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали 480 человек, включая журналистов и гостей свадьбы. Они находились в специальных залах приёма, где проводятся пресс-конференции и свадебные торжества. По меньшей мере шесть человек обратились к медикам из-за дыма.

Ранее Life.ru рассказал, как в китайском городе Далянь беспилотник, находящийся на службе у Министерства чрезвычайных ситуаций, врезался в Олимпийский стадион Цзиньчжоу. При столкновении он загорелся, огонь быстро распространился по крыше здания.

Автомобиль загорелся в центре Москвы недалеко от Кремля
Автомобиль загорелся в центре Москвы недалеко от Кремля
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Мария Любицкая
  • Новости
  • Южная Корея
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar