В здании парламента Южной Кореи вспыхнул пожар, эвакуировано 480 человек
Yonhap: В здании парламента Южной Кореи вспыхнул пожар
В здании парламента Южной Кореи произошло возгорание. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
«Огонь начал распространяться в 11:52 по местному времени (05:52 по Москве) в зале приёмов парламентского комплекса в сеульском районе Йоидо, к 13:00 возгорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.
Из здания эвакуировали 480 человек, включая журналистов и гостей свадьбы. Они находились в специальных залах приёма, где проводятся пресс-конференции и свадебные торжества. По меньшей мере шесть человек обратились к медикам из-за дыма.
Ранее Life.ru рассказал, как в китайском городе Далянь беспилотник, находящийся на службе у Министерства чрезвычайных ситуаций, врезался в Олимпийский стадион Цзиньчжоу. При столкновении он загорелся, огонь быстро распространился по крыше здания.
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