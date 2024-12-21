В здании парламента Южной Кореи вспыхнул пожар, эвакуировано 480 человек

В здании парламента Южной Кореи произошло возгорание. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

«Огонь начал распространяться в 11:52 по местному времени (05:52 по Москве) в зале приёмов парламентского комплекса в сеульском районе Йоидо, к 13:00 возгорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали 480 человек, включая журналистов и гостей свадьбы. Они находились в специальных залах приёма, где проводятся пресс-конференции и свадебные торжества. По меньшей мере шесть человек обратились к медикам из-за дыма.