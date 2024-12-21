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21 декабря, 12:25

«Действуют сдержанно»: В Норвегии оценили методы борьбы российских войск

Эксперт Дизен: Россия воюет сдержанно, так как постоянно побеждает

Российские войска ведут себя крайне сдержанно в ходе боёв на Украине, так как уверенно одерживают победу. С таким заявлением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

«Россия действует сдержанно, поскольку одерживает победу», — указал эксперт.

Профессор отметил, американские власти посылали оружие Киеву не из сострадания к украинцам, а чтобы навредить Москве.

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Недавно политолог Леонид Крутаков заявил, что заморозка конфликта на Украине сегодня стала одной из приоритетных задач США, которая поможет им вернуться к нормальной жизни внутри страны. Он добавил, что страна тонет в долговых обязательствах и нуждается в прекращении напряжённости на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Николай Рюмин
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