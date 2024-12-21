Российские войска ведут себя крайне сдержанно в ходе боёв на Украине, так как уверенно одерживают победу. С таким заявлением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х .

Профессор отметил, американские власти посылали оружие Киеву не из сострадания к украинцам, а чтобы навредить Москве.

Недавно политолог Леонид Крутаков заявил, что заморозка конфликта на Украине сегодня стала одной из приоритетных задач США, которая поможет им вернуться к нормальной жизни внутри страны. Он добавил, что страна тонет в долговых обязательствах и нуждается в прекращении напряжённости на Украине.