«Вопрос выживания»: Политолог объяснил, зачем США нужен мир на Украине

Заморозка конфликта на Украине сегодня стала одной из приоритетных задач США, которая поможет им вернуться к нормальной жизни внутри страны. Об этом заявил политолог Леонид Крутаков в беседе с «Царьградом».

Он отметил, что американцам невыгодно продолжать жить дальше в условиях санкций с Россией. Сейчас они будут искать способы, как снять ограничения, но при этом не ударить в грязь лицом. Одним из выходов из этого непростого положения является мир или хотя бы перемирие на Украине.

Эксперт напомнил, что госдолг США превышает 36 трлн долларов, а на его обслуживание уходит больше 400 млрд долларов в год. Кроме того, ещё есть общий мировой долг, связанный с использованием коммерческой недвижимости, кредитами и акциями. И без ресурсов РФ справиться с этой долговой нагрузкой будет очень сложно.