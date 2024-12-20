«Вопрос выживания»: Политолог объяснил, зачем США нужен мир на Украине
Политолог Крутаков: Заморозка конфликта на Украине важна для экономики США
Заморозка конфликта на Украине сегодня стала одной из приоритетных задач США, которая поможет им вернуться к нормальной жизни внутри страны. Об этом заявил политолог Леонид Крутаков в беседе с «Царьградом».
Он отметил, что американцам невыгодно продолжать жить дальше в условиях санкций с Россией. Сейчас они будут искать способы, как снять ограничения, но при этом не ударить в грязь лицом. Одним из выходов из этого непростого положения является мир или хотя бы перемирие на Украине.
Эксперт напомнил, что госдолг США превышает 36 трлн долларов, а на его обслуживание уходит больше 400 млрд долларов в год. Кроме того, ещё есть общий мировой долг, связанный с использованием коммерческой недвижимости, кредитами и акциями. И без ресурсов РФ справиться с этой долговой нагрузкой будет очень сложно.
«Без ресурсов России эта пирамида неустойчива. Чтобы опять втянуть ресурсы России на полных правах в мировой оборот, нужно, чтобы был мир или хотя бы какое-то мирное соглашение. Поэтому для США это вопрос не гуманитарный, это вопрос жизнеспособности модели, выживания», — подытожил политолог.
Ранее Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что количество введённых санкций против России превысило 40 тысяч. Президент признал, что они хоть и не играют решающей роли, но повлияли на рост цен. Тем временем страны Евросоюза терпят куда большие убытки. Например, в Германии заявили, что антироссийские санкции больше бьют по ЕС, чем по самой России. Там отметили, что это похоже на переворот против европейской промышленности. Поскольку ЕС продолжает закупать российскую нефть, но через Индию с большими финансовыми потерями. Эти санкции, считают немецкие власти, только усложнили жизнь, но политического эффекта на РФ не произвели.