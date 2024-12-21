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21 декабря, 12:17

Пенсионерке из Казани закрыли мошеннический кредит после обращения к Путину

Mash Iptash: Пенсионерке из Казани закрыли кредит на 2 млн после обращения к Путину

Елена Маркелова пострадала от мошенников. Обложка © Telegram / Mash Iptash

Елена Маркелова пострадала от мошенников. Обложка © Telegram / Mash Iptash

Пенсионерка из Казани Елена Маркелова дождалась уведомления от банка о том, что её кредит, который она взяла для мошенников, был закрыт. Женщина обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину во время его прямой линии. Сразу после этого ей позвонили из Следственного комитета и прокуратуры, а уже спустя 2 дня пенсионерка была освобождена от выплаты долгового обязательства. Об этом сообщает Mash Iptash.

По данным канала, в конце сентября Маркеловой позвонили «полицейские» и предложили перевести деньги на безопасный счёт. Муж пытался отговорить её и советовал положить трубку. Но женщина всё равно сняла с кредиток 920 тысяч рублей, не сказав об этом никому. Злоумышленники повесили на жертву долг с помощью электронной подписи, вскоре сумма выросла до 2 миллионов рублей.

Несколько месяцев Елена работала на двух работах и сидела на антидепрессантах. Подруги посоветовали ей обратиться к главе государства. И после прохождения судебно-психиатрической экспертизы кошмар для Маркеловой был закончен.

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Напомним, во время прямой линии с президентом женщина рассказала российскому лидеру, что мошенники связались с ней через мессенджер и убедили оформить кредит. В результате она перевела на их счёт сотни тысяч рублей. Пенсионерка была приятно удивлена скоростью реакции, отметив, что ещё до завершения эфира ей уже позвонили из прокуратуры.

Алена Пенчугина
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