В Казани возбудили дело после обращения обманутой пенсионерки к Путину

Пенсионерке Елене Маркеловой из Казани, которая пожаловалась на мошенников во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, уже позвонил прокурор. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В рамках расследования ведется работа по установлению владельцев счетов, на которые переводились похищенные денежные средства, и других причастных к преступлению лиц», — говорится в сообщении Волк в телеграм-канале.

Главе государства женщина рассказала, что мошенники связались с ней через мессенджер и убедили оформить кредит. В результате она перевела на их счёт более 700 тысяч рублей. Маркелова была удивлена скоростью реакции, отметив, что ещё до завершения эфира ей уже позвонили из прокуратуры.

«Вам не нужно за этот кредит платить, этот кредит признают ничтожным», — заявил ей прокурор, передают «Известия».

Президент Владимир Путин во время прямой линии обратил внимание на масштабы телефонного мошенничества и предложил ужесточить наказание для тех, кто помогает злоумышленникам обманывать граждан.