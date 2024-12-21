Фигуристка Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России

Российская спортсменка Аделия Петросян одержала победу в чемпионате России по фигурному катанию. Она выступала в женском одиночном разряде. Соревнования были организованы в Омске.

В результате короткой и произвольной программ девушка набрала 262,92 балла (85,78 + 177,14). Следом за Аделией в таблице разместилась Дарья Садкова (234,69; 73,15 + 161,54). Третьей стала Алина Горбачёва (223,92; 77,57 + 146,35). Известно, что мероприятие завершится в субботу выступлениями мужчин.

Напомним, Аделии Петросян 16 лет. В марте 2023 года она выиграла финал Гран-при России. Помимо этого, фигуристка поднималась на пьедестал на юниорских этапах международной серии Гран-при.