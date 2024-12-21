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21 декабря, 13:08

В Британии заметили изменение формулировок Зеленского об окончании конфликта

Sky News: Зеленский признал, что вернуть территории военным путём не удастся

Риторика Владимира Зеленского об окончании конфликта на Украине резко изменилась — теперь он признаёт невозможность возвращения утраченных территорий при помощи боевых действий. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Теперь Зеленский начинает говорить то, о чём он и его западные союзники знали уже давно — невозможно выбить российских военных с подконтрольных позиций нынешними поддержкой Запада и вооружением украинских сил», — говорится в сюжете.
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Ранее в интервью телеканалу Sky News Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если Украина получит защиту от НАТО. Это, по его мнению, позволит в дальнейшем вести дипломатические переговоры о возвращении территорий.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мария Любицкая
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