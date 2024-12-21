В Британии заметили изменение формулировок Зеленского об окончании конфликта

Риторика Владимира Зеленского об окончании конфликта на Украине резко изменилась — теперь он признаёт невозможность возвращения утраченных территорий при помощи боевых действий. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Зеленский отказался от посягательств на Крым и Донбасс: «У нас нет сил!»

Зеленский отказался от посягательств на Крым и Донбасс: «У нас нет сил!»

Ранее в интервью телеканалу Sky News Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если Украина получит защиту от НАТО. Это, по его мнению, позволит в дальнейшем вести дипломатические переговоры о возвращении территорий.