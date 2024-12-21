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21 декабря, 15:25

Иранский риал захотели заменить на туман

Президент Ирана Пезешкиан призвал провести деноминацию риала

Иранский риал. Фото © ТАСС / ABEDIN TAHERKENAREH

Иранский риал. Фото © ТАСС / ABEDIN TAHERKENAREH

Президент Ирана Масуд Пезешкиан представил в парламент законопроект о финансовой реформе, который предусматривает удаление четырёх нулей из национальной валюты — риала. Вместо него предлагается ввести новую валюту под названием «туман», которая будет равна 10 тысячам риалам, сообщает агентство Mehr.

Иранский кабмин одобрил инициативу ещё пять лет назад, в 2019 году, но сейчас её «в срочном режиме» передали на рассмотрение парламента. Целью реформы является борьба с трудностями, обусловленными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, а также улучшение её имиджа. Ожидается, что в течение двух лет после введения новой валюты в Иране будут одновременно действовать как риалы, так и туманы.

К слову, один доллар США сейчас стоит около 770 000 иранских риалов.

Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что намерен вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он не уточнил, когда именно состоится встреча, но подчеркнул, что она пройдёт совсем скоро.

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Полина Никифорова
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