Иранский риал захотели заменить на туман
Президент Ирана Пезешкиан призвал провести деноминацию риала
Иранский риал. Фото © ТАСС / ABEDIN TAHERKENAREH
Президент Ирана Масуд Пезешкиан представил в парламент законопроект о финансовой реформе, который предусматривает удаление четырёх нулей из национальной валюты — риала. Вместо него предлагается ввести новую валюту под названием «туман», которая будет равна 10 тысячам риалам, сообщает агентство Mehr.
Иранский кабмин одобрил инициативу ещё пять лет назад, в 2019 году, но сейчас её «в срочном режиме» передали на рассмотрение парламента. Целью реформы является борьба с трудностями, обусловленными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, а также улучшение её имиджа. Ожидается, что в течение двух лет после введения новой валюты в Иране будут одновременно действовать как риалы, так и туманы.
К слову, один доллар США сейчас стоит около 770 000 иранских риалов.
Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что намерен вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он не уточнил, когда именно состоится встреча, но подчеркнул, что она пройдёт совсем скоро.