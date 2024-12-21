Кремль: Отношения РФ и США будут зависеть от дальнейших заявлений Вашингтона

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что США остаются недружественной страной для РФ и что дальнейшие действия будут зависеть от заявлений и планов новой администрации. Так он ответил на вопрос, будет ли глава государства Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с инаугурацией в январе.

«Я не знаю о таком решении, но США — недружественная нам страна. И всё будет зависеть от дальнейших заявлений, как будут проявляться отношение [новой администрации] к нашей стране, [её] планы и так далее», — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Песков также напомнил о том, что американские ракеты «стреляют по нашей территории, их наводят американские специалисты».