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21 декабря, 16:06

Кремль: Отношения РФ и США будут зависеть от дальнейших заявлений Вашингтона

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что США остаются недружественной страной для РФ и что дальнейшие действия будут зависеть от заявлений и планов новой администрации. Так он ответил на вопрос, будет ли глава государства Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с инаугурацией в январе.

«Я не знаю о таком решении, но США — недружественная нам страна. И всё будет зависеть от дальнейших заявлений, как будут проявляться отношение [новой администрации] к нашей стране, [её] планы и так далее», — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Песков также напомнил о том, что американские ракеты «стреляют по нашей территории, их наводят американские специалисты».

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Ранее Трамп заявил, что намерен вступить в контакт с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться обеспечить урегулирование конфликта на Украине. Он также отметил, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования украинского конфликта.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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