МВФ выдвинул Киеву три новых условия для продолжения финансирования

Международный валютный фонд (МВФ) выкатил Киеву три новых условия для продолжения финансирования. Об этом рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«Под шестой пересмотр программы EFF Украина обновила меморандум об экономической и финансовой политике. Появились три новых структурных маяка. <...> Это жёсткие обязательства по реформам с дедлайнами, которые берёт на себя заёмщик в ходе выполнения программы МВФ», — написал он в телеграм-канале.

Теперь на Украине должны разработать операционную стратегию для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, а также подготовить и представить в парламент законопроект о критических рисках для банков, небанковских учреждений и платёжных систем. Кроме того, необходимо провести оценку работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и опубликовать её. По словам Гетманцева, теперь общее количество структурных маяков составляет 51, из которых 34 уже выполнены, причём пять с опозданием.