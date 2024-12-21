«Тяжёлые времена»: Премьер Швеции пообещал продолжать поддержку Киеву
Премьер Швеции Кристерссон начал рождественскую речь со слов об украинских семьях
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон начал рождественское поздравление с упоминания о трудностях, с которыми сталкиваются украинские семьи в условиях конфликта. Он также заявил, что Стокгольм продолжит оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется.
«Мы собрались на Рождество в тяжёлые времена... Многие украинские семьи скоро будут встречать Рождество с пустующим местом за обеденным столом», — заявил премьер в начале своей 15-минутной речи.
Не забыл Кристерссон упомянуть и конфликт на Ближнем Востоке, а также вступление Швеции в НАТО в этом году. Также премьер заявил о падении уровня рождаемости в стране, миграции и инфляции. Несколько раз за свою речь он подчеркнул, что сейчас «тяжёлые времена».
Напомним, что поддержка Украины является для Швеции главным приоритетом внешней политики. Государство даже готово вступить в военный конфликт с РФ от лица США и серьёзно готовится к такому шагу. Так, недавно власти Швеции обратились к местным похоронным бюро с просьбой подготовить до полумиллиона мест на кладбищах для «потребностей» Вооружённых сил.
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