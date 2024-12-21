«Тяжёлые времена»: Премьер Швеции пообещал продолжать поддержку Киеву

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон начал рождественское поздравление с упоминания о трудностях, с которыми сталкиваются украинские семьи в условиях конфликта. Он также заявил, что Стокгольм продолжит оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется.

«Мы собрались на Рождество в тяжёлые времена... Многие украинские семьи скоро будут встречать Рождество с пустующим местом за обеденным столом», — заявил премьер в начале своей 15-минутной речи.

Не забыл Кристерссон упомянуть и конфликт на Ближнем Востоке, а также вступление Швеции в НАТО в этом году. Также премьер заявил о падении уровня рождаемости в стране, миграции и инфляции. Несколько раз за свою речь он подчеркнул, что сейчас «тяжёлые времена».