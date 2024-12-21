Экс-замглавы Минпросвещения отправили в СИЗО по делу о хищении 54 млн рублей

Ранее сообщалось, что в одном из московских аэропортов был задержан экс-замминистра просвещения РФ, находившегося в федеральном розыске по делу о хищении 54 миллионов рублей. Бывшему чиновнику вменяется мошенничество в особо крупном размере, за что ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Известно, что Грибова сняли с поста в августе этого года. Он скрывался от следствия за границей.