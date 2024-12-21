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Регион
21 декабря, 17:36

Экс-замглавы Минпросвещения отправили в СИЗО по делу о хищении 54 млн рублей

Денис Грибов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Денис Грибов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Тверской суд Москвы принял решение отправить экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова в следственный изолятор (СИЗО) по делу о хищении 54 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд 21 декабря удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в одном из московских аэропортов был задержан экс-замминистра просвещения РФ, находившегося в федеральном розыске по делу о хищении 54 миллионов рублей. Бывшему чиновнику вменяется мошенничество в особо крупном размере, за что ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Известно, что Грибова сняли с поста в августе этого года. Он скрывался от следствия за границей.

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Наталья Демьянова
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