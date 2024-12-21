Экс-замминистра просвещения РФ задержали в аэропорту Москвы по делу о мошенничестве

Бывшего заместителя министра просвещения, находившегося в федеральном розыске по делу о хищении 54 миллионов рублей, задержали в одном из московских аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД совместно с ГСУ ГУ МВД и во взаимодействии с ФСБ задержали в одном из столичных аэропортов бывшего заместителя министра просвещения РФ, находившегося в федеральном розыске», — указано в пресс-релизе.

Бывший чиновник, имя которого не раскрывается, долгое время находился в международном розыске, поскольку от следствия он скрывался за пределами страны. По данным следствия, он совместно со своими подельниками из институтов и кадровых фирм похитил денежные средства на сумму свыше 54 миллиона рублей бюджетных средств путём преступных схем. Они заключили государственные контракты, которые подразумевали проведение стажировок педагогов, однако никакого обучения не проводилось, а деньги отправлялись прямиком в карман преступникам, разделившим их между собой.