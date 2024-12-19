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19 декабря, 09:17

Арестованному экс-замминистра обороны Булгакову вменяют создание ОПГ

Следователи обвинили экс-замминистра обороны Булгакова в создании ОПГ

Бывший замглавы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Фото © VK / Минобороны России

Бывший замглавы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Фото © VK / Минобороны России

Следователи считают, что бывший замглавы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, сформировал и возглавил организованную преступную группу (ОПГ). Об этом узнало РИА «Новости» из судебных документов.

По версии правоохранителей, ОПГ была создана офицером с целью хищения чужого имущества. В состав группы вошли знакомые Булгакова и другие лица, личности которых ещё предстоит установить следователям.

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О задержании генерала Булгакова стало известно 26 июля. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере, за которое грозит до десяти лет лишения свободы. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Булгаков привлек к этому подконтрольную ему фирму, она провела работы по завышенной цене. Сам генерал вину отрицает.

Андрей Бражников
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