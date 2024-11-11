Генерал Булгаков назвал обвинения в свой адрес «страшной ошибкой»

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков назвал предъявленное ему следствием обвинение в мошенничестве «страшной ошибкой» и попросил Мосгорсуд отпустить его из СИЗО под домашний арес.

«Предъявленное обвинение — страшная ошибка. Я прошу суд отпустить меня под домашний арест, условия которого обязуюсь соблюдать», — сказал генерал на заседании о продлении срока ареста в понедельник, 11 ноября.

Суд с ним не согласился и оставил решение о его аресте в силе.