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Регион
11 ноября, 14:48

Генерал Булгаков назвал обвинения в свой адрес «страшной ошибкой»

Мосгорсуд оставил в силе арест бывшего замминистра обороны Булгакова

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков в суде. Обложка © Юлия Морозова/ТАСС

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков в суде. Обложка © Юлия Морозова/ТАСС

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков назвал предъявленное ему следствием обвинение в мошенничестве «страшной ошибкой» и попросил Мосгорсуд отпустить его из СИЗО под домашний арес.

«Предъявленное обвинение — страшная ошибка. Я прошу суд отпустить меня под домашний арест, условия которого обязуюсь соблюдать», — сказал генерал на заседании о продлении срока ареста в понедельник, 11 ноября.

Суд с ним не согласился и оставил решение о его аресте в силе.

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О задержании Булгакова стало известно 26 июля. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере, за которое грозит до десяти лет лишения свободы. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Булгаков привлек к этому подконтрольную ему фирму, она провела работы по завышенной цене. Сам генерал вину отрицает.

Марина Фещенко
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