Генерал Булгаков назвал обвинения в свой адрес «страшной ошибкой»
Мосгорсуд оставил в силе арест бывшего замминистра обороны Булгакова
Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков в суде. Обложка © Юлия Морозова/ТАСС
Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков назвал предъявленное ему следствием обвинение в мошенничестве «страшной ошибкой» и попросил Мосгорсуд отпустить его из СИЗО под домашний арес.
«Предъявленное обвинение — страшная ошибка. Я прошу суд отпустить меня под домашний арест, условия которого обязуюсь соблюдать», — сказал генерал на заседании о продлении срока ареста в понедельник, 11 ноября.
Суд с ним не согласился и оставил решение о его аресте в силе.
О задержании Булгакова стало известно 26 июля. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере, за которое грозит до десяти лет лишения свободы. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Булгаков привлек к этому подконтрольную ему фирму, она провела работы по завышенной цене. Сам генерал вину отрицает.