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21 декабря, 18:54

Чемпионом России в мужском одиночном катании стал 20-летний фигурист Дикиджи

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем Чемпионата России в мужском одиночном катании. За короткую и произвольную программу он в сумме набрал 297,10 балла (96,28 + 200,82). Отрыв между первым и вторым местом составил более 14 баллов. Турнир прошёл в Омске.

20-летний фигурист тренируется в Санкт-Петербурге у Олега Татаурова. В прошлом году он взял «серебро» Чемпионата России и «бронзу» Кубка России. В сезон 24/25 спортсмен ворвался с победами на двух этапах Гран-При России — в Санкт-Петербурге и Казани.

Серебряную медаль соревнований забрал Глеб Лутфуллин. Свою короткую программу спортсмен откатал чисто с результатом 97,85 балла. В произвольной программе он исполнил четыре четверных прыжка, два из которых выполнил в каскаде. Однако он допустил несколько помарок и набрал 185,17 балла (суммарно — 293,02 балла).

Победитель Чемпионатов России прошлого и позапрошлого годов Евгений Семененко в этот раз завоевал только бронзовую медаль. В своей короткой программе он допустил серьёзную ошибку, упав с четверного тулупа. Это падение оставило его без каскада в программе, что принесло спортсмену только 90,93 балла. В произвольной программе фигурист собрался и исполнил программу чисто, но на двух четверных прыжках судьи зафиксировали недокруты. В сумме за две программы спортсмен набрал 281,65 балла. Один из фаворитов турнира Марк Кондратюк стал только пятым по итогам соревнований.

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Ранее стало известно, что победительницей Чемпионата России по фигурному катанию стала Аделия Петросян. Девушка набрала 262,92 балла (85,78 + 177,14), подтвердив свой прошлогодний статус победительницы. Следом за Аделией в таблице разместились Дарья Садкова (234,69; 73,15 + 161,54) и Алина Горбачёва (223,92; 77,57 + 146,35).

Полина Никифорова
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