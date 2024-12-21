Чемпионом России в мужском одиночном катании стал 20-летний фигурист Дикиджи
Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем Чемпионата России в мужском одиночном катании. За короткую и произвольную программу он в сумме набрал 297,10 балла (96,28 + 200,82). Отрыв между первым и вторым местом составил более 14 баллов. Турнир прошёл в Омске.
20-летний фигурист тренируется в Санкт-Петербурге у Олега Татаурова. В прошлом году он взял «серебро» Чемпионата России и «бронзу» Кубка России. В сезон 24/25 спортсмен ворвался с победами на двух этапах Гран-При России — в Санкт-Петербурге и Казани.
Серебряную медаль соревнований забрал Глеб Лутфуллин. Свою короткую программу спортсмен откатал чисто с результатом 97,85 балла. В произвольной программе он исполнил четыре четверных прыжка, два из которых выполнил в каскаде. Однако он допустил несколько помарок и набрал 185,17 балла (суммарно — 293,02 балла).
Победитель Чемпионатов России прошлого и позапрошлого годов Евгений Семененко в этот раз завоевал только бронзовую медаль. В своей короткой программе он допустил серьёзную ошибку, упав с четверного тулупа. Это падение оставило его без каскада в программе, что принесло спортсмену только 90,93 балла. В произвольной программе фигурист собрался и исполнил программу чисто, но на двух четверных прыжках судьи зафиксировали недокруты. В сумме за две программы спортсмен набрал 281,65 балла. Один из фаворитов турнира Марк Кондратюк стал только пятым по итогам соревнований.
Ранее стало известно, что победительницей Чемпионата России по фигурному катанию стала Аделия Петросян. Девушка набрала 262,92 балла (85,78 + 177,14), подтвердив свой прошлогодний статус победительницы. Следом за Аделией в таблице разместились Дарья Садкова (234,69; 73,15 + 161,54) и Алина Горбачёва (223,92; 77,57 + 146,35).