«Чтобы хватило на несколько дней»: Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год
Захарова рассказала, что на Новый год собирается готовить оливье
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась планами на Новый год, отметив, что собирается готовить оливье в кругу друзей и семьи. Она также отметила, что, по её мнению, салат гораздо вкуснее не в ночь на 1 января, а на утро 1 и даже 2 января.
«Я не знаю, есть ли наш человек, который на Новый год не будет готовить или есть салат оливье. Готовим его всей семьёй. Готовим в больших количествах. Не только на новогодний стол, но так, чтобы хватило на несколько дней», — сказала дипломат в разговоре с журналистами.
Кроме того, Захарова добавила, что планирует встречать Новый год в Москве и Подмосковье в окружении близких и друзей.
К слову, в этом году россиянам придётся потратить больше на традиционные новогодние блюда. К примеру, стоимость оливье выросла на 2,35%, а приготовление селёдки под шубой подорожало на 13%.
VK / МИД России