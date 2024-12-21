«Чтобы хватило на несколько дней»: Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась планами на Новый год, отметив, что собирается готовить оливье в кругу друзей и семьи. Она также отметила, что, по её мнению, салат гораздо вкуснее не в ночь на 1 января, а на утро 1 и даже 2 января.

«Я не знаю, есть ли наш человек, который на Новый год не будет готовить или есть салат оливье. Готовим его всей семьёй. Готовим в больших количествах. Не только на новогодний стол, но так, чтобы хватило на несколько дней», — сказала дипломат в разговоре с журналистами.

Кроме того, Захарова добавила, что планирует встречать Новый год в Москве и Подмосковье в окружении близких и друзей.