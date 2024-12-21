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21 декабря, 19:24

«Большая катастрофа»: Британский эксперт оценил положение ВСУ перед битвой за Покровск

Британский аналитик Меркурис: Курская область стала «открытой раной» для Украины

Ситуация на фронте для ВСУ остаётся крайне неблагоприятной, заявил британский аналитик Александр Меркурис. В своём выступлении на YouTube-канале The Duran он отметил, что реальное положение дел значительно хуже, чем представляет себе западная пресса.

«СМИ в целом не осознают, насколько плоха ситуация для Украины на линии фронта. Она была очень плоха ещё летом, а за последние пару недель стала намного хуже, и Курская область — это большая катастрофа», — отметил Меркурис.

Он описал текущее положение украинских войск под Курском как «открытую рану». Особенно в контексте активных боевых действий на подступах к Покровску. По словам аналитика, битва за этот населённый пункт может начаться до наступления Нового года.

Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 42 750 военных
Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 42 750 военных

А ранее стало известно, что российская группировка войск «Север» поразила 14 бригад ВСУ в Курской области, в том числе одну тяжёлую механизированную, пять механизированных и три десантно-штурмовых. Кроме того, за последнее время нашим бойцам удалось успешно отразить две контратаки противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Тимур Хингеев
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