Ситуация на фронте для ВСУ остаётся крайне неблагоприятной, заявил британский аналитик Александр Меркурис. В своём выступлении на YouTube-канале The Duran он отметил, что реальное положение дел значительно хуже, чем представляет себе западная пресса.

«СМИ в целом не осознают, насколько плоха ситуация для Украины на линии фронта. Она была очень плоха ещё летом, а за последние пару недель стала намного хуже, и Курская область — это большая катастрофа», — отметил Меркурис.

Он описал текущее положение украинских войск под Курском как «открытую рану». Особенно в контексте активных боевых действий на подступах к Покровску. По словам аналитика, битва за этот населённый пункт может начаться до наступления Нового года.