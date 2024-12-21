«Украинские железные дороги» объявили войну русскому языку в билетах

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») полностью исключила русский язык из железнодорожных билетов на поезда. Ранее на русском дублировалась основная информация. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Незалежной Тимур Ткаченко.

«Это важный шаг в рамках евроинтеграции, ведь украинская железная дорога играет ключевую роль в пассажирских перевозках. Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного», — написал Ткаченко в Telegram.