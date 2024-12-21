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21 декабря, 19:39

«Украинские железные дороги» объявили войну русскому языку в билетах

Компания «Укрзализныця» перестала дублировать данные в билетах на русском языке

Новый формат билета. Обложка © Telegram / Тимур Ткаченко

Новый формат билета. Обложка © Telegram / Тимур Ткаченко

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») полностью исключила русский язык из железнодорожных билетов на поезда. Ранее на русском дублировалась основная информация. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Незалежной Тимур Ткаченко.

«Это важный шаг в рамках евроинтеграции, ведь украинская железная дорога играет ключевую роль в пассажирских перевозках. Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного», — написал Ткаченко в Telegram.

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Как сообщал Life.ru, ранее в Верховной раде произошла драка из-за русского языка. Потасовка случилась во время рассмотрения мер против нардепа Юрия Бойко, который выступил в защиту русского языка на Украине. Конфликт разразился среди представителей фракции «Европейская солидарность» и депутатов из группы «Платформа за жизнь и мир».

Лия Мурадьян
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