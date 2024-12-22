Не вреднее остальных: Эксперт развенчала самый популярный миф о пальмовом масле

Пальмовое масло не представляет опасности для организма и даже несёт пользу, если употреблять его в разумных количествах и вкупе со сбалансированным рационом. Об этом Life.ru рассказала директор по маркетингу компании «Маревен Фуд Сэнтрал» Нгуен Хай Иен.

Собеседница издания напомнила, что пальмовое масло добывается из плодов масличной пальмы, которая растёт в странах с тропическим климатом, таких как Индонезия и Малайзия. Этот продукт обладает уникальными качествами: природные антиоксиданты и отсутствие ярко выраженного запаха делают его идеальным ингредиентом для производства большого списка съестных изделий — от хлеба до детского питания.

«Однако некоторые недобросовестные производители фальсифицируют продукцию, например, для оптимизации цены заменяют молочный жир в продукте на растительный невысокого качества, оставляя при этом в описании состава на упаковке молочный жир. Это провоцирует негативное отношение к растительным маслам у потребителя», — объяснила эксперт.

Пальмовое масло добавляют в некоторые продукты для сохранения вкуса и качества на протяжении всего срока годности. Параллельно этот ингредиент привносит в состав пальмитиновую кислоту, которая обеспечивает оптимальные структурные и функциональные свойства биологических оболочек клеток нашего организма. Также пальмовое масло благодаря олеиновой и линолевой кислотам снижает холестерин, укрепляет суставы и кости, а также нормализует состояние кожи. При этом его производство требует намного меньше ресурсов, удобрений и пестицидов по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами.

Масло, как и практически любой другой продукт, является безопасным, если не ограничивать диету им одним. При сбалансированном рационе нет оснований для беспокойства. Более того, пальмовое масло является концентрированным источником энергии и незаменимых жирных кислот, которые организм не может вырабатывать сам Нгуен Хай Иен Директор по маркетингу компании «Маревен Фуд Сэнтрал»

В завершение эксперт добавила, что пальмовое масло напрасно ассоциируется у многих с дешевизной и попыткой производителя сэкономить. В действительности же этот продукт дороже аналогов, так как сырьё для него имеет импортное происхождение.