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Регион
21 декабря, 22:48

Владимир Путин поздравил российских энергетиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли страны с профессиональным праздником. Политик отметил, что энергетика является основой промышленного потенциала державы и играет ключевую роль в улучшении жизни граждан. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов этой стратегически значимой, базовой, без преувеличения, фундаментальной отрасли. Ведь от её эффективности и надёжности прямо зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, поступательное развитие регионов, динамичный рост национальной экономики, а значит, благополучие и повышение качества жизни миллионов российских семей», — отметил Путин.

Президент выразил благодарность тем, кто ежедневно трудится на благо стабильности энергосистемы. Эти специалисты вносят неоценимый вклад в модернизацию инфраструктуры и развитие новых мощностей, добавил политик. Он также отметил высокий уровень применяемых в отрасли технологий и внедрение инновационных решений, направленных на повышение эффективности и улучшение экологических стандартов.

Особое внимание Путин уделил мужеству энергетиков, работающих в сложных условиях, включая зоны, близкие к боевым действиям. Эти специалисты продолжают обеспечивать восстановление энергоснабжения в Донбассе, Новороссии и других регионах РФ, напомнил президент. В завершение российский лидер подчеркнул необходимость в дальнейшем развитии энергетического комплекса, включая модернизацию сетей и запуск новых объектов. Он выразил уверенность, что опыт и профессионализм работников отрасли позволят реализовать амбициозные проекты в будущем.

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Ранее Песков рассказал, кого Путин не будет поздравлять с Новым годом. По словам пресс-секретаря, руководители недружественных стран не получат телеграммы от российского лидера 31 декабря.

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Kremlin.ru

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