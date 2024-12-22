Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 02:08

Байдена призвали оторваться на «Грузинской мечте» перед уходом на пенсию

Сенатор США Уикер: Байден должен ввести санкции против «Грузинской мечты»

Сенатор Роджер Уикер. Обложка © X / SenatorWicker

Сенатор Роджер Уикер. Обложка © X / SenatorWicker

Американский сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой наложить санкции на руководство правящей партии Грузии «Грузинская мечта». Заявление было сделано на фоне обсуждения проблем безопасности и дипломатических отношений в Европе.

«Я призываю администрацию Байдена ввести санкции в отношении лидеров «Грузинской мечты», включая Бидзину Иванишвили, Каху Каладзе и премьер-министра Ираклия Кобахидзе», — сказал Уикер.

Кроме того, сенатор отметил, что влияние России на политику Грузии не должно оставаться без внимания. По мнению члена верхней палаты Конгресса США, Москва напрямую «вмешивается» в дела соседней республики.

«Фрейд был бы доволен»: Захарова оценила оговорку Госдепа о протестах в Грузии
«Фрейд был бы доволен»: Захарова оценила оговорку Госдепа о протестах в Грузии

Ранее США уже объявляли о введении санкций против 20 граждан Грузии, ответственных за якобы «подрыв демократии в стране». В списки попали грузинские министры, члены парламента, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Грузия
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar