Байдена призвали оторваться на «Грузинской мечте» перед уходом на пенсию
Сенатор США Уикер: Байден должен ввести санкции против «Грузинской мечты»
Сенатор Роджер Уикер. Обложка © X / SenatorWicker
Американский сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой наложить санкции на руководство правящей партии Грузии «Грузинская мечта». Заявление было сделано на фоне обсуждения проблем безопасности и дипломатических отношений в Европе.
«Я призываю администрацию Байдена ввести санкции в отношении лидеров «Грузинской мечты», включая Бидзину Иванишвили, Каху Каладзе и премьер-министра Ираклия Кобахидзе», — сказал Уикер.
Кроме того, сенатор отметил, что влияние России на политику Грузии не должно оставаться без внимания. По мнению члена верхней палаты Конгресса США, Москва напрямую «вмешивается» в дела соседней республики.
Ранее США уже объявляли о введении санкций против 20 граждан Грузии, ответственных за якобы «подрыв демократии в стране». В списки попали грузинские министры, члены парламента, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица.