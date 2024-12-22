Байдена призвали оторваться на «Грузинской мечте» перед уходом на пенсию

Американский сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой наложить санкции на руководство правящей партии Грузии «Грузинская мечта». Заявление было сделано на фоне обсуждения проблем безопасности и дипломатических отношений в Европе.

«Я призываю администрацию Байдена ввести санкции в отношении лидеров «Грузинской мечты», включая Бидзину Иванишвили, Каху Каладзе и премьер-министра Ираклия Кобахидзе», — сказал Уикер.

Кроме того, сенатор отметил, что влияние России на политику Грузии не должно оставаться без внимания. По мнению члена верхней палаты Конгресса США, Москва напрямую «вмешивается» в дела соседней республики.