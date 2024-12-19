«Фрейд был бы доволен»: Захарова оценила оговорку Госдепа о протестах в Грузии

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила оговорку, допущенную сотрудником Госдепартамента США Мэттью Миллером при объяснении причин санкций Вашингтона против Грузии. Мнение она опубликовала в Telegram.

Представитель Госдепа на брифинге заявил, что Вашингтон наложил санкции на грузинских политиков за «подавление насильственных протестов». А потом поправился, указав на «насильственное подавление протестов».

«Фрейд был бы доволен», — отреагировала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия ЕС против Грузии являются грубым давлением и очевидным вмешательством в дела этой страны. Он отметил, что поведение стран Европы «уже зашкаливает».