«Фрейд был бы доволен»: Захарова оценила оговорку Госдепа о протестах в Грузии
Захарова: Фрейд был бы доволен оговоркой США о санкциях против Грузии
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила оговорку, допущенную сотрудником Госдепартамента США Мэттью Миллером при объяснении причин санкций Вашингтона против Грузии. Мнение она опубликовала в Telegram.
Представитель Госдепа на брифинге заявил, что Вашингтон наложил санкции на грузинских политиков за «подавление насильственных протестов». А потом поправился, указав на «насильственное подавление протестов».
«Фрейд был бы доволен», — отреагировала Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия ЕС против Грузии являются грубым давлением и очевидным вмешательством в дела этой страны. Он отметил, что поведение стран Европы «уже зашкаливает».
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покинуть пост после истечения её мандата 29 декабря 2024 года. Тем не менее выборы все же состоялись, и Михаил Кавелашвили стал победителем. Этот бывший советский футболист был единственным кандидатом от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Зурабишвили не признала результаты.
АГН “Москва” / Чингаев Ярослав