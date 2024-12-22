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22 декабря, 03:01

«Уникальный случай»: В британской армии скоро не останется солдат

Telegraph: Британские военные массово бегут из армии, несмотря на рост зарплат

Британские военные тысячами увольняются из Вооружённых сил Соединённого Королевства. Задержать их на боевых постах не помогает даже рекордная прибавка к заработной плате, утверждает газета Telegraph

«Солдаты покидают посты с пугающей быстротой, несмотря на летний рост заработной платы. В Великобритании теперь на каждую тысячу человек приходится только два военнослужащих, что является уникальным случаем», — пишет издание.

Лишь за последний год боевые ряды покинули более 15 тысяч военных. Около половины из них сделали это по собственному желанию. Власти попытались стабилизировать ситуацию путём увеличения зарплат на рекордные за последние 22 года 6%. Впрочем, их старания не увенчались успехом.

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Неприятности преследуют британских военных в отставке и на фронтах украинского конфликта. Life.ru рассказывал, что нередко наёмники становятся жертвами собственных сослуживцев.

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Flickr / Defence Imagery

Лия Мурадьян
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