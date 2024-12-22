Американцы по ошибке сбили над Красным морем свой же истребитель

Американский крейсер USS Gettysburg открыл огонь и сбил истребитель F/A-18 Super Hornet, который совершил взлёт с палубы авианосца USS Harry S. Truman для нанесения ночного удара по Йемену. Об инциденте сообщили в Associated Press со ссылкой на Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

«Крейсер с управляемыми ракетами USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и сбил F/A-18», — приводится заявление CENTCOM.

Инцидент произошёл над Красным морем. По данным американских военных, самолёт был уничтожен сразу после того, как взмыл в воздух. К счастью, оба пилота успели покинуть горящий истребитель и выжили. Один из них получил лишь незначительные травмы.