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22 декабря, 04:51

Американцы по ошибке сбили над Красным морем свой же истребитель

AP: Крейсер США сбил дружественный истребитель F/A-18 над Красным морем

Истребитель F/A-18. Обложка © Flickr / U.S. Pacific Fleet

Истребитель F/A-18. Обложка © Flickr / U.S. Pacific Fleet

Американский крейсер USS Gettysburg открыл огонь и сбил истребитель F/A-18 Super Hornet, который совершил взлёт с палубы авианосца USS Harry S. Truman для нанесения ночного удара по Йемену. Об инциденте сообщили в Associated Press со ссылкой на Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

«Крейсер с управляемыми ракетами USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и сбил F/A-18», — приводится заявление CENTCOM.

Инцидент произошёл над Красным морем. По данным американских военных, самолёт был уничтожен сразу после того, как взмыл в воздух. К счастью, оба пилота успели покинуть горящий истребитель и выжили. Один из них получил лишь незначительные травмы.

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Напомним, что в ночь на 22 декабря авиация США и Израиля нанесла массовый авиаудар по позициям хуситов. Целями самолётов стали склад ракет и пункт управления операциями мятежников.

Тимур Хингеев
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