Американцы по ошибке сбили над Красным морем свой же истребитель
AP: Крейсер США сбил дружественный истребитель F/A-18 над Красным морем
Истребитель F/A-18. Обложка © Flickr / U.S. Pacific Fleet
Американский крейсер USS Gettysburg открыл огонь и сбил истребитель F/A-18 Super Hornet, который совершил взлёт с палубы авианосца USS Harry S. Truman для нанесения ночного удара по Йемену. Об инциденте сообщили в Associated Press со ссылкой на Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
«Крейсер с управляемыми ракетами USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и сбил F/A-18», — приводится заявление CENTCOM.
Инцидент произошёл над Красным морем. По данным американских военных, самолёт был уничтожен сразу после того, как взмыл в воздух. К счастью, оба пилота успели покинуть горящий истребитель и выжили. Один из них получил лишь незначительные травмы.
Напомним, что в ночь на 22 декабря авиация США и Израиля нанесла массовый авиаудар по позициям хуситов. Целями самолётов стали склад ракет и пункт управления операциями мятежников.