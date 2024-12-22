Какие земельные участки начнут изымать у россиян, объяснила юрист

С 1 марта 2025 года вступает в силу закон, который позволит изымать у россиян неиспользуемые земельные участки в населённых пунктах, а также сады и огороды, напомнила юрист Анастасия Билялова. Она отметила, что предельный срок для освоения территории составляет три года. Если участок не будет освоен, собственник рискует лишиться своего имущества.

Так, неосвоенным будет считаться земельный участок, на котором за пять лет не появился объект, для строительства которого он был предназначен. Разрушенные и повреждённые сооружения также считаются нарушением. Изъять можно будет и участки, загрязнённые твёрдыми бытовыми отходами. Территории, которые захламлены на 50% или на 50% поросли сорняками высотой свыше метра и древесно-кустарниковой растительностью, также попадут под изъятие.

Собеседница «Москвы 24» подчеркнула, что при выявлении нарушений контрольные органы сначала выдадут собственнику предупреждение. Если требования закона так и не будут исполнены, то начнётся процедура изъятия. При этом изъятый земельный участок не получится вернуть обратно.

«Для тех, кто завладел земельными участками до вступления закона в силу, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года. Для граждан, которые купят их после вступления в силу закона, отсчёт наступит со дня приобретения прав», — объяснила юрист.