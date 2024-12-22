«Им плохо живётся?»: Путин высказался о третьей мировой войне

Глава государства Владимир Путин заявил, что третья мировая война ещё не началась. Разговоры вокруг этой темы создают противники России, намеренно накаляя ситуацию, однако заниматься устрашением не стоит. Данным мнением российский лидер поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент России владимир Путин высказался по поводу возможного начала третьей мировой войны. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Опасностей много, они возрастают, и мы видим, что делает наш противник, он эскалирует ситуацию. Если так хочется — ну, пускай. Им плохо живётся? Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов, всегда!», — заявил президент РФ, призвав всё же никого не пугать.

Российский лидер также уточнил, что как только это услышат, поймут и осознают противники РФ, они сразу начнут стремиться к поиску компромисса. И Россия примет это предложение, однако с приоритетом на собственные интересы.