Путин высказался о возможности улучшения отношений с США

Глава государства Владимир Путин высказался о возможности улучшений отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, это возможно, однако без ущерба для российских интересов. Мнение он высказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин высказался о вероятности улучшения отношений с США. Видео © Telegram / Зарубин

«Можно всё сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — заявил российский лидер.

По мнению Путина, в сфере международных отношений происходят постоянные изменения, однако интересы России и россиян остаются стабильными.

«Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации», — подчеркнул Путин.