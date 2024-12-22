Путин высказался о возможности улучшения отношений с США
Путин: Нормализация отношений России и США возможна, но не в ущерб интересам РФ
Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин высказался о возможности улучшений отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, это возможно, однако без ущерба для российских интересов. Мнение он высказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Путин высказался о вероятности улучшения отношений с США. Видео © Telegram / Зарубин
«Можно всё сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — заявил российский лидер.
По мнению Путина, в сфере международных отношений происходят постоянные изменения, однако интересы России и россиян остаются стабильными.
«Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации», — подчеркнул Путин.
Отношения между США и Россией характеризуются сложной динамикой, которая колебалась от сотрудничества до конфликта на протяжении многих десятилетий. В данный момент они продолжают оставаться трудными, в частности, из-за позиции Штатов в украинском конфликте. Напомним, что Вашингтон является одним из основных спонсоров Киева. Не является исключением и военная поддержка Украины со стороны США.