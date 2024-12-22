Путин заявил, что Россия всегда будет справедливо отвечать на эскалацию

Противники России могут и дальше накалять конфликтную ситуацию, но им стоит помнить, что Москва всегда даст соответствующий ответ. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью репортёру Павлу Зарубину.

Путин про эскалацию конфликта. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется — ну пускай. Плохо живётся? Пускай эскалирует дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда», — сказал Путин.