Путин заявил, что Россия всегда будет справедливо отвечать на эскалацию
Противники России могут и дальше накалять конфликтную ситуацию, но им стоит помнить, что Москва всегда даст соответствующий ответ. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью репортёру Павлу Зарубину.
Путин про эскалацию конфликта. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется — ну пускай. Плохо живётся? Пускай эскалирует дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда», — сказал Путин.
Также Владимир Путин высказался о возможности улучшений отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, это возможно, однако без ущерба для российских интересов. Он отметил, что Россия остаётся открытой к любым мирным инициативам.
Life.ru