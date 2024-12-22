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Регион
22 декабря, 07:39

Путин заявил, что Россия всегда будет справедливо отвечать на эскалацию

Противники России могут и дальше накалять конфликтную ситуацию, но им стоит помнить, что Москва всегда даст соответствующий ответ. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью репортёру Павлу Зарубину.

Путин про эскалацию конфликта. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется — ну пускай. Плохо живётся? Пускай эскалирует дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда», — сказал Путин.

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Также Владимир Путин высказался о возможности улучшений отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, это возможно, однако без ущерба для российских интересов. Он отметил, что Россия остаётся открытой к любым мирным инициативам.

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Life.ru

Николай Рюмин
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