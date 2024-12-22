Путин заявил, что прежнее поколение политиков разрушило Россию

«Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно», — сказал Путин.