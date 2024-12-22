Путин заявил, что прежнее поколение политиков разрушило Россию
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Когда Россия попыталась стать частью цивилизованного мира и ослабила потенциал, страны Запада начали её добивать. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно», — сказал Путин.
Недавно Владимир Путин заявил, что третья мировая война ещё не началась. Разговоры вокруг этой темы создают противники России, намеренно накаляя ситуацию, однако заниматься устрашением не стоит. Россия всегда оставляет за собой право справедливого ответа.