В турецкой провинции Мугла вертолёт Минздрава влетел в больницу, есть погибшие
TRT Haber: В Турции вертолёт Минздрава врезался в здание больницы, есть жертвы
В Турции вертолёт врезался в здание больницы. Обложка © X / Axis Now
В Турции вертолёт, принадлежащий Минздраву, влетел в здание больницы южной провинции Мугла. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
По имеющейся информации, вертолёт врезался в верхние этажи здания, после чего рухнул во дворе больницы. От сильного удара конструкция разлетелась на части. По данным телеканала, погибли два пилота, врач и медицинский сотрудник экипажа. Детали происшествия устанавливаются.
А ранее Life.ru писал, как в той же Турции недавно пять человек погибли при крушении военного вертолёта. Он потерпел крушение в центральной провинции Ыспарта.