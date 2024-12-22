В турецкой провинции Мугла вертолёт Минздрава влетел в больницу, есть погибшие

В Турции вертолёт, принадлежащий Минздраву, влетел в здание больницы южной провинции Мугла. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По имеющейся информации, вертолёт врезался в верхние этажи здания, после чего рухнул во дворе больницы. От сильного удара конструкция разлетелась на части. По данным телеканала, погибли два пилота, врач и медицинский сотрудник экипажа. Детали происшествия устанавливаются.