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22 декабря, 08:36

В турецкой провинции Мугла вертолёт Минздрава влетел в больницу, есть погибшие

TRT Haber: В Турции вертолёт Минздрава врезался в здание больницы, есть жертвы

В Турции вертолёт врезался в здание больницы. Обложка © X / Axis Now

В Турции вертолёт врезался в здание больницы. Обложка © X / Axis Now

В Турции вертолёт, принадлежащий Минздраву, влетел в здание больницы южной провинции Мугла. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По имеющейся информации, вертолёт врезался в верхние этажи здания, после чего рухнул во дворе больницы. От сильного удара конструкция разлетелась на части. По данным телеканала, погибли два пилота, врач и медицинский сотрудник экипажа. Детали происшествия устанавливаются.

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А ранее Life.ru писал, как в той же Турции недавно пять человек погибли при крушении военного вертолёта. Он потерпел крушение в центральной провинции Ыспарта.

Мария Любицкая
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