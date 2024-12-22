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Регион
22 декабря, 09:06

«Преступление против народа»: Путин объяснил, почему СВО следовало начать раньше

Путин: Бездействие РФ в 2022 году было бы преступлением по отношению к народу

Бездействие России по отношению к Украине в 2022 году было бы преступлением по отношению к интересам страны и народа. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

Путин пояснил, чем могло обернуться игнорирование ситуации на Украине в 2022 году для РФ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам РФ и её народа», — сказал глава государства.

Таким образом он прокомментировал собственные слова о том, что специальную военную операцию (СВО) стоило начать раньше, когда стало ясно, что Запад и Украина не намерены выполнять Минские соглашения, а ВСУ в этом время получили время на подготовку к боевым действиям.

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Также Путин заявил, что третья мировая война ещё не началась. Разговоры вокруг этой темы создают противники РФ, намеренно накаляя ситуацию, однако заниматься устрашением не стоит, отметил президент.

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Life.ru

Мария Любицкая
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