Путин раскрыл главное упущение при начале СВО

Российские власти должны были ранее подготовиться к боевым действиям на Украине и поступать более решительно. Следовало выбрать подходящий момент и не ждать изменения ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью репортёру Павлу Зарубину. Лидер пояснил, что западные главы пошли на Минские соглашения, чтобы дать Киеву время на подготовку.

Путин про начало СВО. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать», — сказал президент.

Путин добавил, что назвать конкретные сроки, когда стоило начинать спецоперацию, крайне сложно. России следовало раньше понять, что никто не собирается выполнять Минских соглашений, заключил он.