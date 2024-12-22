Путин раскрыл главное упущение при начале СВО
Путин: Россия должна была раньше готовиться к бою и действовать решительно
Российские власти должны были ранее подготовиться к боевым действиям на Украине и поступать более решительно. Следовало выбрать подходящий момент и не ждать изменения ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью репортёру Павлу Зарубину. Лидер пояснил, что западные главы пошли на Минские соглашения, чтобы дать Киеву время на подготовку.
Путин про начало СВО. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать», — сказал президент.
Путин добавил, что назвать конкретные сроки, когда стоило начинать спецоперацию, крайне сложно. России следовало раньше понять, что никто не собирается выполнять Минских соглашений, заключил он.
Также Владимир Путин отметил, что когда Россия попыталась стать частью цивилизованного мира и ослабила потенциал, страны Запада начали её добивать. Прежнее поколение политиков пыталось дружить с Западом даже ценой благополучия страны.
Life.ru