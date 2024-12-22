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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 декабря, 09:08
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Путин раскрыл главное упущение при начале СВО

Путин: Россия должна была раньше готовиться к бою и действовать решительно

Российские власти должны были ранее подготовиться к боевым действиям на Украине и поступать более решительно. Следовало выбрать подходящий момент и не ждать изменения ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью репортёру Павлу Зарубину. Лидер пояснил, что западные главы пошли на Минские соглашения, чтобы дать Киеву время на подготовку.

Путин про начало СВО. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать», — сказал президент.

Путин добавил, что назвать конкретные сроки, когда стоило начинать спецоперацию, крайне сложно. России следовало раньше понять, что никто не собирается выполнять Минских соглашений, заключил он.

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Также Владимир Путин отметил, что когда Россия попыталась стать частью цивилизованного мира и ослабила потенциал, страны Запада начали её добивать. Прежнее поколение политиков пыталось дружить с Западом даже ценой благополучия страны.

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Life.ru

Николай Рюмин
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