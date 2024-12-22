Влетела под машину: Ночные покатушки с горки едва не закончились трагедией для девочки в Москве
В Москве 12-летняя девочка ночью скатилась с ледяной горки и попала под машину
Место аварии, где ребёнок вылетел со снежной горки на придомовую дорогу и попал под машину. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Авария с участием ребёнка произошла вчера вечером в Москве во дворе дома улицы Айвазовского. 12-летняя девочка скатилась с горки на ледянке, вылетела на дорогу и попала под машину. Об этом сообщает прокуратура столицы.
Девочку госпитализировали, её жизни на данный момент ничего не угрожает. На фотографиях с места происшествия видно, что ледяной спуск не предназначен для катаний на тюбингах и ледянках. Он ведёт прямо на придомовую дорогу. В пресс-службе напомнили, что для подобных зимних забав следует выбирать специально оборудованное место.
Катание с горок — популярное зимнее развлечение, которое с каждым годом приобретает всё более экстремальный вид. Так, водитель из Красноярска прокатил двух девушек на привязанных к машине тюбингах. Одна из них пострадала, другая погибла из-за столкновения с машиной. 27-летнему организатору «веселья» грозит до пяти лет лишения свободы.