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22 декабря, 09:30

Влетела под машину: Ночные покатушки с горки едва не закончились трагедией для девочки в Москве

В Москве 12-летняя девочка ночью скатилась с ледяной горки и попала под машину

Место аварии, где ребёнок вылетел со снежной горки на придомовую дорогу и попал под машину. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Место аварии, где ребёнок вылетел со снежной горки на придомовую дорогу и попал под машину. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Авария с участием ребёнка произошла вчера вечером в Москве во дворе дома улицы Айвазовского. 12-летняя девочка скатилась с горки на ледянке, вылетела на дорогу и попала под машину. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Девочку госпитализировали, её жизни на данный момент ничего не угрожает. На фотографиях с места происшествия видно, что ледяной спуск не предназначен для катаний на тюбингах и ледянках. Он ведёт прямо на придомовую дорогу. В пресс-службе напомнили, что для подобных зимних забав следует выбирать специально оборудованное место.

Катание с горок — популярное зимнее развлечение, которое с каждым годом приобретает всё более экстремальный вид. Так, водитель из Красноярска прокатил двух девушек на привязанных к машине тюбингах. Одна из них пострадала, другая погибла из-за столкновения с машиной. 27-летнему организатору «веселья» грозит до пяти лет лишения свободы.

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