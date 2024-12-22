В Крыму помогли судну с сирийцами и египтянином на борту, у которых закончилась еда и вода
У причала в Керчи ошвартовали судно с флагом Гвинеи-Бисау, просящее о помощи
В Керчи ошвартовали судно с моряками из Сирии и Египта. Фото © Telegram / Росморречфлот
У причала в Керчи ошвартовали судно с флагом африканской страны Гвинея-Бисау. На его борту находились один египтянин и 15 граждан Сирии. Корабль отправил вызов бедствия, капитан запросил помощь в связи с отсутствием провизии и снабжения. Об этом сообщает Росморречфлот.
«С учётом складывающейся обстановки и наличием рисков нахождения судна без экипажа в акватории Черного моря, в случае покидания борта судна экипажем, руководством Росморречфлота оперативно было принято решение заводить т/х «GAM EXPRESS» на участок «Рыбный порт» морского порта Керчь», — рассказали в федеральном агентстве.
Кроме того, у судна выявлен небольшой крен в правую сторону, около 10 градусов. По инициативе портовых властей для экипажа собрали гуманитарную помощь.
Напомним, что у моряков закончилась еда и вода. При этом, с августа им задерживают зарплату. Долги по зарплате в соответствии с международными нормами могут привести к аресту судна.