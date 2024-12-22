В Крыму помогли судну с сирийцами и египтянином на борту, у которых закончилась еда и вода

У причала в Керчи ошвартовали судно с флагом африканской страны Гвинея-Бисау. На его борту находились один египтянин и 15 граждан Сирии. Корабль отправил вызов бедствия, капитан запросил помощь в связи с отсутствием провизии и снабжения. Об этом сообщает Росморречфлот.

«С учётом складывающейся обстановки и наличием рисков нахождения судна без экипажа в акватории Черного моря, в случае покидания борта судна экипажем, руководством Росморречфлота оперативно было принято решение заводить т/х «GAM EXPRESS» на участок «Рыбный порт» морского порта Керчь», — рассказали в федеральном агентстве.

Кроме того, у судна выявлен небольшой крен в правую сторону, около 10 градусов. По инициативе портовых властей для экипажа собрали гуманитарную помощь.